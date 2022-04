Le numéro 1 mondial s’est beau­coup exprimé lors de sa confé­rence de presse offi­cielle de « son » tournoi. Le Serbe qui fera ses débuts mercredi est très motivé d’au­tant qu’il a expliqué qu’il savait qu’il n’était pas prêt physi­que­ment à Monte‐Carlo.

« Je me sens plutôt bien, je suis content de pouvoir jouer un tournoi dans ma ville et dans mon pays. Je veux jouer plus de matches : c’est ce dont j’ai besoin, plus de rythme de compé­ti­tion pour me rappro­cher du niveau de tennis que j’ai. Les expé­riences précé­dentes avec ce tournoi (il s’est déroulé de 2009 à 2012) ont aidé à réflé­chir à la manière d’or­ga­niser le tournoi pour les années à venir plus en détail, avec plus d’ex­pé­rience, en compre­nant ce que les joueurs, les entraî­neurs, les invités et les fans veulent, dans le but d’ob­tenir la meilleure expé­rience pour eux »