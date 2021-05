Finaliste il y a tout juste une semaine à Rome, seule­ment battu par Rafael Nadal en finale, Novak Djokovic s’est accordé une petite semaine de repos avant d’en­chaîner avec la deuxième édition de son tournoi, à Belgrade. En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial s’est dit satis­fait de sa semaine romaine et espère peau­finer quelques petits détails, chez lui, avant le début des hosti­lités à la porte d’Auteuil.

« J’ai terminé la finale à Rome très content de la façon dont j’ai joué. Physiquement, j’ai bien fini et j’ai senti que j’au­rais pu conti­nuer pour quelques heures de plus. Cela signifie que je suis prêt à me battre au meilleur des cinq sets contre les meilleurs joueurs du circuit. Je mets tout en place pour être au top à Roland‐Garros. Je suis venu à Belgrade pour régler les derniers petits détails et obtenir un rythme compétitif. »