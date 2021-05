Lors du média day orga­nisé ce dimanche, Novak Djokovic a donc répondu aux inter­ro­ga­tions de la presse locale et internationale.

Il était bien sur ques­tion de Roland‐Garros.

Le Serbe, très relax, semble tout à fait prêt quel que soit sa perfor­mance à Belgrade à relever le défi qui l’at­tend du côté de la porte d’Auteuil : « J’ai terminé la finale à Rome très content de la façon dont j’ai joué. Physiquement j’ai bien fini et j’ai senti qu’en finale j’au­rais pu conti­nuer pour quelques heures de plus. Cela signifie que je suis prêt à combattre le meilleur des cinq sets contre les meilleurs joueurs du circuit. Je suis tout à fait prêt à aller à Roland Garros. Je suis venu à Belgrade pour peau­finer les petits détails et obtenir un rythme compé­titif basé sur les matchs. Si je dois jouer contre de jeunes joueurs de tennis, je préfère jouer les matchs au meilleur de cinq sets plutôt que de trois. Je sens que physi­que­ment je vais bien et dans les jeux de ce type j’ai beau­coup plus d’ex­pé­rience qu’eux. Évidemment, cela ne garantit pas la victoire, mais je sens que je suis un peu en avance sur eux. Plus un jeu est long, plus je me sens que je peux les battre » a déclaré le numéro 1 mondial dont le discours est clai­re­ment rede­venu celui d’un « winner »