Novak Djokovic était en confé­rence de presse ce lundi après‐midi à Belgrade. Il a parlé de son élimi­na­tion très préma­turée à Monte‐Carlo, ainsi que de son état d’es­prit, en rappe­lant son objectif prin­cipal : Roland‐Garros. Il veut enfin lancer véri­ta­ble­ment sa saison à domi­cile, où il n’a d’ailleurs pas hérité d’un tirage évident.

« Je suis tout excité. J’ai besoin de plus de matchs pour arriver au niveau de tennis souhaité. J’ai eu quatre entraî­ne­ments hier, deux de fitness et deux de tennis, j’étais un peu fatigué. J’utilise chaque moment libre pour me préparer le plus possible physi­que­ment. Je n’étais pas prêt à Monte‐Carlo, j’en étais conscient, mais c’est quand même ce qui me manque le plus. J’espère avoir plus de matchs qu’à Monte‐Carlo. J’espère avoir le soutien du public, ça a beau­coup compté pour moi, comme lors de la Coupe Davis en 2010. Ou l’an dernier avant Roland Garros. Roland Garros est le plus grand objectif sur cette surface, je veux être le plus prêt là‐bas. Cela ne change pas mon approche de ce tournoi, je veux aller le plus loin possible, et le titre est toujours une ambi­tion », a annoncé le numéro 1 mondial.