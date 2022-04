Avant sa demi‐finale contre Karen Khachanov, Novak Djokovic explique comment il parvient à rester aussi perfor­mant à bientôt 35 ans. Le numéro 1 mondial ne laisse rien au hasard.

« Chaque étape de votre carrière, surtout après avoir joué sur le circuit pendant vingt ans, a ses diffé­rences dans la façon dont vous abordez les choses menta­le­ment. Ma vie a beau­coup changé au cours des dix dernières années, mon corps aussi. Il faut s’y adapter, comprendre ces chan­ge­ments, comprendre ce qui se passe et comprendre la biologie des choses. J’élabore constam­ment des stra­té­gies, je m’or­ga­nise et je planifie avec mon équipe, ce qui m’aide à atteindre mon maximum au bon moment et me donne la possi­bi­lité de riva­liser avec les plus jeunes. Pour moi, l’âge n’est qu’un chiffre. Honnêtement, je me sens plus jeune que mon âge ne le reflète », a assuré Nole en confé­rence de presse.