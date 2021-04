Lors de sa confé­rence de presse à Belgrade, le numéro 1 mondial toujours aussi prolixe à aborder beau­coup de sujets. S’il a tenu à répondre à Rafael Nadal, il l’a fait sobre­ment sans vouloir allumer un feu à sa manière.

D’ailleurs, son analyse très précise confirme juste que le fonc­tion­ne­ment des deux cham­pions est tota­le­ment diffé­rent, ce que l’on savait déjà : « Je verba­lise mes objec­tifs depuis que je suis un jeune joueur de tennis, et je n’ai pas hésité à les annoncer. Je voulais être le numéro un mondial et gagner un Grand Chelem. Ces objec­tifs gran­dissent natu­rel­le­ment, quand l’un est atteint, l’autre émerge. Je continue à ouvrir mon seul chemin, Rafa a le sien, et je ne m’y mêle pas » a expliqué Nole.

On le voit le numéro 1 mondial ne veut pas polé­mi­quer mais ne veut pas baisser la tête non plus : « Je respecte Rafa, proba­ble­ment plus que tout autre joueur de tennis au monde. C’est mon plus grand rival dans la vie. Admirable est son dévoue­ment au sport, tout ce qu’il a accompli, la façon dont il est à l’en­traî­ne­ment. Dans ce contexte, je n’ai que des éloges. Sa moti­va­tion est sa moti­va­tion, je ne rentre pas là‐dedans »