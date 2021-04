Avec l’an­nonce du forfait de Dominic Thiem ce vendredi, l’Open de Serbie s’amoin­drit une fois de plus. Et de quelle manière. L’Autrichien rejoint une belle liste de blessés : Stanislas Wawrinka, Borna Coric, Gaël Monfils. Le plateau XXL pour un ATP 250 concocté par les frère Djokovic à Belgrade n’en est plus vrai­ment un. Novak Djokovic est le dernier top 20 du tableau avec Matteo Berrettini. Le tournoi reste tout de même inté­res­sant sur le papier avec la présence d’Aslan Karatsev, Marton Fucsovics ou encore Alexei Popyrin.

En cas de nouveau désis­te­ment, Sebastian Korda ferait son entrée. Mais le contraste est assez saisis­sant avec la liste d’en­trée de l’ATP 500 de Barcelone, prévu aussi la semaine prochaine du 19 au 25 avril. Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Diego Schwartzman, Roberto Bautista‐Agut, Denis Shapovalov, Fabio Fognini, Pablo Carreno‐Busta, Felix Auger‐Aliassime, Casper Ruud, Karen Khachanov, Jannik Sinner, Daniel Evans et bien d’autres seront de la partie en Catalogne.