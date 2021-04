Novak Djokovic, très impliqué dans l’or­ga­ni­sa­tion de l’ATP 250 de Belgrade, aurait aimé que Dominic Thiem prenne part au tournoi dans sa ville natale avec lui cette semaine. Mais l’Autrichien est blessé au genou et surtout psycho­lo­gi­que­ment. En confé­rence de presse, Nole s’est longue­ment exprimé sur le sujet, en se confiant même sur son cas personnel…

« C’est défi­ni­ti­ve­ment une grosse perte pour notre tournoi de ne pas avoir Dominic ici, je suis désolé d’ap­prendre qu’il a été blessé au genou. Le monde du tennis a besoin de lui car il est un cham­pion de Grand Chelem et l’un des meilleurs joueurs du monde, une grande star. C’est aussi un gars sympa, il a joué à Adria Tour l’année dernière et il a remporté le tournoi devant les gens de Belgrade. Il était ravi de revenir, donc c’est dommage qu’il ne soit pas là. Sur le plan mental, j’ai évidem­ment entendu dire qu’il se débat­tait pour sortir de cet état, il était un peu épuisé par les restric­tions et des bulles sur le circuit. Je comprends ce qu’il a traversé parce que nous traver­sons tous ça. Je pense que la plupart des joueurs du circuit connaissent des problèmes mentaux et des problèmes de moti­va­tion. Jouer devant des stades vides, voyager et ne pas pouvoir sortir de la chambre d’hôtel, je comprends ce qu’il ressens. J’ai ressenti la même chose en fin de la saison dernière, en jouant dans des tour­nois en salle devant des gradins vides. Ce n’est tout simple­ment pas quelque chose auquel nous sommes habi­tués. C’est une nouvelle expé­rience. Nous devons l’ac­cepter, nous devons l’adopter et essayer d’en tirer le meilleur parti pour nous et pour notre tennis. Et puis, espé­rons et prions pour que les foules reviennent très bientôt et que nous puis­sions bouger libre­ment. Cela aide­rait beau­coup de joueurs. »