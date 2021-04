Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales à Belgrade ce vendredi, Novak Djokovic est notam­ment revenu sur le sujet épineux du vaccin en confé­rence de presse d’après match. Il espère qu’il ne deviendra pas obligatoire…

« Tout le monde devrait être libre de le faire ou non »

« Je vais garder pour moi la déci­sion de me faire vacciner ou non. J’espère que tout le monde la respec­tera. Je ne veux pas être cata­logué pro ou anti vaccin. Je suis content que les joueurs aient le choix. […] Je pense que tout le monde devrait être libre de prendre la déci­sion de se faire vacciner ou non. Je ne veux pas être impliqué dans cette campagne. J’espère que ça ne deviendra pas obli­ga­toire. Tout le monde devrait être libre de le faire ou non. »