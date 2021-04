Novak Djokovic s’est activé pour ramener de très bons joueurs à Belgrade, dans « son » tournoi. L’ATP 250 a lieu du 19 au 25 avril et ramè­nera le numéro 1 mondial mais aussi Dominic Thiem, Gaël Monfils et Matteo Berrettini. Dusan Lajovic et Aslan Karatsev sont aussi inscrits. On arrive donc à 6 top 30 pour le moment, « beau­coup » pour l’or­ga­ni­sa­teur du tournoi, frère de Novak, Djordie Djokovic.

« Malheureusement, il n’y aura pas de fans cette année car nous sommes dans une situa­tion diffi­cile avec beau­coup de gens qui contractent le virus quoti­dien­ne­ment, a d’abord malheu­reu­se­ment indiqué le Serbe. C’est une année très diffi­cile pour tout le monde et les restric­tions ont entraîné beau­coup de bles­sures. Malheureusement, Borna Coric et Stan Wawrinka ont dû se retirer, mais on a toujours une ligne de départ très forte. Outre Novak, Dominic Thiem, Gael Monfis et Aslan Karatsev entre­ront dans le tournoi, tout comme les Serbes Filip Krajinovic, Laslo Djere et Miomir Kecmanovic. Beaucoup des 30 meilleurs joueurs seront ici », s’est réjoui Djordie Djokovic à la télé­vi­sion serbe Nova S.

A noter que le tournoi de Belgrade subit la concur­rence de l’ATP 500 de Barcelone, programmé à la même date.