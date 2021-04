Djordje Djokovic s’est lâché derniè­re­ment au cours du podcast Wish & Go. Après avoir affirmé son admi­ra­tion pour Rafael Nadal, le plus jeunes des frères Djokovic a clai­re­ment indiqué qu’il ne voulait pas de Novak dans l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi de Belgrade.

« J’ai demandé à Novak de ne pas s’im­pli­quer. Je ne le veux pas dans l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi. Nous voulons le traiter comme le reste des joueurs. Je veux qu’il s’amuse en tant que joueur, pas qu’il se mette à gérer les problèmes. Il est clair qu’il a joué un rôle impor­tant pour l’ob­ten­tion de la licence et il est très enthou­siasmé par le tournoi, mais je pense que même lui, nous allons pouvoir le surprendre avec certaines choses que nous avons prépa­rées pour les joueurs », a lâché Djordje Djokovic. Reste à savoir comment le numéro 1 mondial a accueilli cette demande. Sachant qu’il aurait convaincu lui‐même plusieurs gros joueurs de venir…