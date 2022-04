Entrainé par David Nalbandian, le Serbe est un autre joueur. C’est lors de la Coupe Davis que l’on a pu déjà véri­fier ses progrès. Facile vain­queur de Richard Gasquet (6–0, 6–3)ce lundi chez lui à Belgrade, Kecmanovic a appris à appré­cier la terre battue.

« Je me sens beau­coup mieux sur terre battue depuis le début de ma colla­bo­ra­tion avec Nalbandian. Je ne l’aime toujours pas, mais je construis mieux les points, je bouge et je réflé­chis mieux. Cela m’a aidé de jouer en Amérique du Sud sur terre battue. Je me suis concentré sur le mouve­ment, on a beau­coup travaillé dessus. Je n’ai pas vrai­ment accroché au début, mais main­te­nant ça va bien. Nalbandian m’a appris une nouvelle façon de penser le tennis. J’ai aussi changé l’équipe à cause de lui, il a encou­ragé les gens à en faire plus. Il a influencé ma forme physique « , explique Miomir Kecmanović.