Miomir Kecmanovic (47ème mondial), n’a pas fait le poids contre Novak Djokovic en quarts de finale à Belgrade. Après sa défaite 1–6, 3–6, le jeune serbe de 21 ans a estimé qu’il était encore plus diffi­cile d’af­fronter son compa­triote sur terre battue, preuve une nouvelle fois (s’il en fallait encore…) de la poly­va­lence incroyable de Nole.

« C’était diffi­cile de le jouer, surtout sur terre battue où c’est un peu plus lent alors que lui est si rapide. C’est diffi­cile de marquer des points et d’être agressif tout le temps simple­ment parce qu’il récu­père telle­ment de balles. J’ai eu quelques occa­sions et j’au­rais juste souhaité pouvoir en concré­tiser certaines. Alors peut‐être que cela aurait pu être un peu diffé­rent. Mais je dois juste essayer de jouer beau­coup mieux sur les points impor­tants », a analysé Kecmanovic en confé­rence de presse.