Dusan Lajovic est l’un des 6 joueurs serbe qui sera présent à Belgrade dès lundi pour le retour en Serbie de l’ATP Tour. Tête de série 4, Dusan espère faire un gros tournoi comme il l’a expliqué à nos confrères de Sportkub : « La situa­tion la plus réaliste est que Novak soit en finale, et si l’un des joueurs de tennis serbes jouait contre lui, ce serait le meilleur pour le tournoi. Je me suis aussi aligné en double avec Kecmanovic pur être fin prêt à faire une bonne rentrée en simple après ma contre perfor­mance à Monaco. Tout ce que nous vivons depuis neuf mois est compliqué menta­le­ment, mais je dois avouer que les choses s’amé­liorent si on compare à la saison indoor. Cela est incom­pa­rable de pouvoir être à l’air libre, se promener, respirer, il faut rester positif et c’est ce que j’es­saye de faire »

On rappelle que le tournoi de Belgrade a du enre­gistré de nombreux forfaits comme ceux de Monfils, et Thiem. De ce fait le tableau est moins ruti­lant qu’au départ.