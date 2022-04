Vainqueur hier de son compa­triote Mionir Kecmanovic en trois manches (4–6, 6–3, 6–3), le numéro 1 mondial monte en puis­sance. Il retrouve égale­ment ses habi­tudes, ses routines, ses rituels et ce fameux cri qui avait réveillé Boulogne‐Billancourt lors de son 1⁄ 4 de finale face à Matteo Berrtetini. Si en juin dernier, cette libé­ra­tion tradui­sait une forme de peur, hier, le Serbe a laissé surtout éclater sa joie sur une balle de match assez exem­plaire où son revers long de ligne est parti à plus de 100 km/h. Nole est bien de retour et ce sont ses fans qui retrouvent le sourire.

Nunca duden de un gran campeón 👑



Tiene 20 títulos de Grand Slam y así festeja el pase a semi­fi­nales de un ATP 250.



Simplemente Novak Djokovic ❤pic.twitter.com/O2vg5OYOn1 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 21, 2022