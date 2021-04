« Je ressens une gêne en bas du mollet et celle‐ci s’est ampli­fiée lors de mon dernier entraî­ne­ment « , décla­rait Gaël Monfils ce dimanche au moment de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Sans surprise, il a égale­ment renoncé à l’ATP 250 de Belgrade, orga­nisé par la famille Djokovic, prévu la semaine prochaine (du 19 au 25 avril).

Le Parisien, qui n’a plus joué depuis sa défaite au premier tour de l’Open d’Australie le 8 février dernier, continue son éternel chemin de croix avec les bles­sures. Coaché depuis le début de la saison par Gunter Bresnik, on espère revoir « La Monf » le plus vite possible sur le circuit.