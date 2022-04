Vainqueur à Belgrade, Andrey Rublev a remporté son 11ème titre de sa carrière, le 3ème en 2022. Pour le Russe, son succès est lié à un savant cocktail.

« J’ai gagné grâce à un mélange d’un peu de tout. Je jouais plutôt bien et Novak ne jouait pas à son meilleur niveau. Il a joué trois sets à chaque tour, ce qui est diffi­cile menta­le­ment. Cela se rajoute à ce qu’il a vécu cette année et cela me semble un peu lourd à gérer encore davan­tage quand vous jouez chez vous, vous avez beau­coup plus de pres­sion. Je ne peux nier qu’il était très fatigué dans la manche décisive »