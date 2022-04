Malgré le contexte diffi­cile autour de lui depuis ses décla­ra­tions sur la déci­sion de Wimbledon, Andrey Rublev est resté concentré ce samedi à Belgrade. Il n’a pas fait dans le détail face à Fabio Fognini pour rejoindre Novak Djokovic en finale.

Et après sa victoire, il s’est confié sur son état d’es­prit actuel. « Je ne suis pas inquiet de voir d’autres sanc­tions arriver. Je connais la posi­tion de l’ATP et j’es­père que nous pour­rons jouer. Espérons qu’une bonne solu­tion pourra être trouvée pour tout le monde. Je ne suis pas ici pour me battre ou pour prouver quelque chose, je suis ici pour la paix. Que nous jouions ou non ne chan­gera rien à la situa­tion », a déclaré le Russe.