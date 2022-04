Vainqueur de Garin, la tête de série 5, en deux manches (6–3, 6–1), Holger Rune est très heureux de pouvoir parti­ciper au tournoi de Belgrade car il est très admi­ratif du parcours de Djokovic, son charisme et aussi son altruisme.

« Novak est un gars phéno­ménal. Il est une source d’ins­pi­ra­tion en soi, vous pouvez apprendre beau­coup de lui. Parfois, nous nous entraî­nons ensemble à Monaco. Il me donne des conseils sur les matchs. Il n’était pas là depuis un moment, on ne pouvait pas jouer l’un contre l’autre, mais il est resté un exemple. Issu du « Big Three », il est le meilleur pour les jeunes joueurs de tennis préci­sé­ment parce qu’il est prêt à donner des conseils. C’est super de passer du temps sur le terrain avec lui, même s’il m’a battu la dernière fois » a déclaré le jeune Holger Rune.