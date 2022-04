Battu par John Millman à Belgrade pour son grand retour sur le circuit ATP, Dominic Thiem était quand même assez satis­fait de sa perfor­mance. Il ne jouait que son deuxième match, après sa défaite au Challenger de Marbella fin mars, depuis dix mois.

« Je me sentais bien. Je suis content de la façon dont je me suis déplacé sur le court et de la façon dont je me suis battu jusqu’au bout, le revers a plutôt bien fonc­tionné, même si je n’ar­rive toujours pas à trouver le rythme avec mon drive, je dois conti­nuer à travailler ça. Je n’ai pas de grandes attentes en termes de résul­tats dans les trois prochaines semaines, je veux juste arriver en forme à Roland Garros. J’ai aimé l’in­ten­sité de ce match et je sais qu’il y a beau­coup de choses qui ne fonc­tionnent pas encore, mais j’ai hâte d’aller de l’avant », a posi­tivé l’Autrichien.