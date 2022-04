Après près de dix mois loin du circuit ATP, Dominic Thiem va faire son grand retour à Belgrade. Avant son match prévu mardi contre John Millman, l’Autrichien a évoqué ses attentes pour b92.net.

« J’ai confiance dans mes chances et je sais qu’il est vital de se battre pour chaque point et de récu­pérer après tant de temps de repos. Il va me falloir quelques semaines pour revenir à mon meilleur niveau, mais cet événe­ment marque le début de ma saison. Je veux jouer chaque semaine avant Roland Garros car ce tournoi est parti­cu­liè­re­ment impor­tant pour moi, même si je sais qu’il sera presque impos­sible de lutter pour le titre. Je n’ai pas de grandes attentes, mais j’ai l’in­ten­tion de me battre et de jouer autant de matches que possible, de me tester contre des adver­saires coriaces. »