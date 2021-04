Novak Djokovic a faci­le­ment dominé son jeune compa­triote Miomir Kecmanovic (47e), 6–1, 6–3, en 1h14. Encore un très bon match pour le numéro 1 mondial qui se promène pour l’instant dans son tournoi de Belgrade, en Serbie.

Le premier set commence très fort pour Novak qui mène rapi­de­ment 3–0, avant de laisser le jeune serbe gagner son jeu de service. Après un nouveau break, Djokovic s’envole et remporte le premier set 6–1 en 31 minutes. Un premier set large­ment dominé par le meilleur des deux serbes. Il ne laisse aucune solu­tion à Kecmanovic, et gagne trois jeux blancs, malgré un dernier jeu assez accroché.

Le second set commence d’aussi bonne manière pour le meilleur joueur serbe qui break direc­te­ment pour mener 2–0. Si les deux joueurs tiennent ensuite leurs services, le second break est fait par Djokovic pour mener 5–2. On croit alors le match plié mais Kecmanovic s’ac­croche et debreak Novak, 5–3. Un petit break en fin de rencontre comme au tour précé­dent face à Kwon qui n’empêche pas le numéro 1 mondial de gagner fina­le­ment 6–3.

Un match serein pour le numéro 1 mondial, où la hiérar­chie des serbes a été respecté.