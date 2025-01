Après avoir battu Nick Kyrgios au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane, Giovanni Mpetshi Perrciard s’est montré le plus solide face à Frances Tiafoe en l’emportant en deux sets : 6–4, 7–6.

Si le Français n’a réalisé « que » 20 aces, il a quand même débuté son duel par un « Golden Game ».

Mpetshi Perricard after beating Frances Tiafoe in Brisbane



“I think I need a step ladder for this inter­view 😂 Have you ever started a match with four aces in a row and the first one 232 kmh?”



Giovanni : “Yeah… I was very warm after this one” 😂 pic.twitter.com/RXzQpdxKtX