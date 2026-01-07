Daniil Medvedev a parfaitement commencé sa saison 2026 avec des victoires en deux sets contre Marton Fucsovics (6−2, 6–3) et Frances Tiafoe (6−3, 6–2) pour se qualifier en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane.
« À croire que sa séparation avec Cervara (son entraîneur de longue date, ndlr) l’a libéré. 17 victoires sur 22 matchs, depuis. Et Tiafoe passé à la moulinette à Brisbane. Daniil, 3 fois finaliste de l’open d’Australie, veut redevenir dangereux. Tant mieux », a réagi le journaliste Benoît Maylin.
✊ Autre gars bien chaud : Medvedev.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 7, 2026
À croire que sa séparation d’avec Cervara l’a libérée.
17 victoires sur 22 matchs, depuis.
Et Tiafoe passé à la moulinette à Brisbane.
Le cheveu sage, Daniil, 3 fois finaliste de l’open d’Australie, veut redevenir dangereux.
Tant mieux. pic.twitter.com/t6inR4QdYH
Pour une place dans le dernier carré, le 13e mondial affrontera le Polonais Kamil Majchrzak (59e mondial).
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 14:27