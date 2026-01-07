Daniil Medvedev a parfai­te­ment commencé sa saison 2026 avec des victoires en deux sets contre Marton Fucsovics (6−2, 6–3) et Frances Tiafoe (6−3, 6–2) pour se quali­fier en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane.

« À croire que sa sépa­ra­tion avec Cervara (son entraî­neur de longue date, ndlr) l’a libéré. 17 victoires sur 22 matchs, depuis. Et Tiafoe passé à la mouli­nette à Brisbane. Daniil, 3 fois fina­liste de l’open d’Australie, veut rede­venir dange­reux. Tant mieux », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

Pour une place dans le dernier carré, le 13e mondial affron­tera le Polonais Kamil Majchrzak (59e mondial).