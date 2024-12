Opposé à Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane, pour son premier match offi­ciel depuis un an et demi, Nick Kyrgios s’est incliné en trois sets : 7–6(2), 6–7(4), 7–6(3). Une défaite qui a ravi certains fans et observateurs…

« J’avoue que ça m’a fait plaisir de voir Gio fissurer l’ego de Kyrgios. L’Australien s’en est pris plein la tronche. 36 aces. Incapable de lire les services du Français. Un peu comme il s’amusait à le faire lui‐même. Next pour Mpetshi : Tiafoe, à qui il a mis 28 aces à Bercy », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.