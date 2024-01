Revenant sur le retour gagnant de Rafael Nadal à Brisbane, qui s’est qualifié ce jeudi pour les quarts de finale après une petite démons­tra­tion, Benoît Maylin, dans son émis­sion Sans Filet sur Winamax, a une fois de plus tenu à insister sur le mental excep­tionnel de l’Espagnol qui semble n’avoir jamais été absent du circuit.

🤯 « Ce que fait Nadal, c’est dingue ! On se rend compte une nouvelle fois que le mental de ce mec est démen­tiel. »



« C’est dingue ce que fait Nadal. C’est quand même fou de se dire que ce mec‐là ne joue quasi­ment pas de la saison 2023, ok tu te prépares, tu t’en­traînes, tu essaies de revenir, tu fais atten­tion à ton physique, mais tu es vieux, tu ne sais pas ce qui va se passer, et le mec il revient et il gagne ses matchs. Mais tu te rends compte encore une fois que le mental de ces mecs est complè­te­ment dingue, je parle des Nadal et Djokovic, il y a un truc qui n’est pas normal. Pourtant ils te le disent qu’ils doutent, qu’ils s’an­goissent un peu mais quand il y a des points impor­tants à jouer, tu as l’im­pres­sion que c’est une évidence pour eux. »