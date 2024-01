Au micro de la Cadena Ser, l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a analysé le retour de Rafael Nadal à Brisbane, où il s’est incliné en quarts de finale contre Jordan Thompson en ayant manqué trois balles de match et ressenti une gêne au niveau de la hanche.

« La semaine a été très bonne parce que se deux premiers matchs étaient très bons. La partie contre Thiem lui a permis de gagner en confiance. Vendredi en parti­cu­lier, je l’ai vu très bien, très relâché. Peut‐être un peu plus mal à l’aise parce que Thompson est un joueur tient très bien le coup depuis le fond du court et il a un bon service. Ces balles de match qu’il perd sont celles qui, plus tard, lui font accu­muler de la fatigue. S’il n’y a pas de bles­sure grave, c’est une semaine très positive. »