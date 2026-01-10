Alors qu’il avait dû attendre le mois d’oc­tobre 2025 pour remporter son premier depuis deux ans et demi, Daniil Medvedev n’a pas traîné en 2026 puis­qu’il s’ets qualifié pour la finale de son premier tournoi de la saison, sur l’ATP 250 de Brisbane.

Vainqueur sans trem­bler d’Alex Michelsen (6−4, 6–2), le Russe affron­tera ce dimanche un autre améri­cain, Brandon Nakashima, pour un 22e titre en carrière.

Interrogé sur le court après sa quali­fi­ca­tion, le Russe a comme d’ha­bi­tude fait un peu d’hu­mour : « La diffé­rence avec l’année dernière, c’est que je m’éner­vais un peu trop vite. Je m’énerve toujours beau­coup sur le court, mais c’était juste un peu trop rapide. »