Si Daniil Medvedev peut avoir beaucoup de défauts sur un court de tennis, il a revanche le mérite d’être très souvent honnête en conférence de presse, ce qui en fait l’un des meilleurs « clients » du circuit.
Et alors que de nombreux spécialistes nous expliquent que le Russe a changé son style de jeu ou qu’il a débuté son renouveau, le principal intéressé a tenu à ramener tout le monde a la raison lors de la conférence de presse après le 22e titre de sa carrière remporté à Brisbane.
« Je ne pense pas qu’il y ait eu quoi que ce soit de vraiment nouveau, mais encore une fois, j’ai beaucoup travaillé la volée pendant la pré‐saison, ainsi que le service. Je n’ai rien fait de nouveau au niveau du service, mais je servais très bien, je trouve. Il y a encore matière à amélioration. Aujourd’hui en particulier, j’ai trouvé que les conditions étaient un peu plus difficiles, donc un peu plus compliquées pour passer dans les airs, et je pense que c’était pareil pour lui, car d’habitude, je trouve qu’il obtient plus de points faciles au service. Il y a donc matière à amélioration, mais plutôt sur des petits détails, car je ne pense pas avoir apporté de grandes améliorations, ni même de nouveautés majeures à mon jeu. Mais sur les petits détails sur lesquels nous avons travaillé à l’entraînement, je pense que mon équipe est satisfaite de ce que j’ai fait ici pendant ce tournoi, et c’est aussi le plus important. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 15:45