Si Daniil Medvedev peut avoir beau­coup de défauts sur un court de tennis, il a revanche le mérite d’être très souvent honnête en confé­rence de presse, ce qui en fait l’un des meilleurs « clients » du circuit.

Et alors que de nombreux spécia­listes nous expliquent que le Russe a changé son style de jeu ou qu’il a débuté son renou­veau, le prin­cipal inté­ressé a tenu à ramener tout le monde a la raison lors de la confé­rence de presse après le 22e titre de sa carrière remporté à Brisbane.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu quoi que ce soit de vrai­ment nouveau, mais encore une fois, j’ai beau­coup travaillé la volée pendant la pré‐saison, ainsi que le service. Je n’ai rien fait de nouveau au niveau du service, mais je servais très bien, je trouve. Il y a encore matière à amélio­ra­tion. Aujourd’hui en parti­cu­lier, j’ai trouvé que les condi­tions étaient un peu plus diffi­ciles, donc un peu plus compli­quées pour passer dans les airs, et je pense que c’était pareil pour lui, car d’ha­bi­tude, je trouve qu’il obtient plus de points faciles au service. Il y a donc matière à amélio­ra­tion, mais plutôt sur des petits détails, car je ne pense pas avoir apporté de grandes amélio­ra­tions, ni même de nouveautés majeures à mon jeu. Mais sur les petits détails sur lesquels nous avons travaillé à l’en­traî­ne­ment, je pense que mon équipe est satis­faite de ce que j’ai fait ici pendant ce tournoi, et c’est aussi le plus important. »