En conférence de presse après sa victoire contre Marton Fucsovics au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane (6−2, 6–3), Daniil Medvedev a commenté la décision de Novak Djokovic de quitter la PTPA, l’association des joueurs de tennis professionnels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil.
« J’ai vu ça. C’est sûr que ça donne une mauvaise image de la PTPA, parce qu’il en était le cofondateur, donc je ne connais pas les raisons exactes derrière… ou plutôt, les facteurs qui ont motivé sa décision. C’est difficile pour moi de me prononcer. J’ai toujours été pour la PTPA, parce que je pense que l’ATP peut améliorer certaines choses, et qu’elle détient le monopole dans ce sport. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 09:50