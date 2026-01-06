En confé­rence de presse après sa victoire contre Marton Fucsovics au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane (6−2, 6–3), Daniil Medvedev a commenté la déci­sion de Novak Djokovic de quitter la PTPA, l’association des joueurs de tennis profes­sion­nels qu’il avait cofondée en 2019 avec Vasek Pospisil.

« J’ai vu ça. C’est sûr que ça donne une mauvaise image de la PTPA, parce qu’il en était le cofon­da­teur, donc je ne connais pas les raisons exactes derrière… ou plutôt, les facteurs qui ont motivé sa déci­sion. C’est diffi­cile pour moi de me prononcer. J’ai toujours été pour la PTPA, parce que je pense que l’ATP peut améliorer certaines choses, et qu’elle détient le mono­pole dans ce sport. »