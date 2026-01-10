Qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Brisbane à l’oc­ca­sion de son premier tournoi de la saison 2026, Daniil Medvedev sera opposé à l’Américain Brandon Nakashima pour un 22e titre en carrière.

Interrogé à son sujet lors de l’in­ter­view d’après match, le Russe a visi­ble­ment étudié son futur adversaire.

« J’ai regardé quelques‐uns de ses matchs dans ce tournoi, et il est clair qu’il joue à un très haut niveau. Je crois que nous nous sommes affrontés deux ou trois fois par le passé, mais pas assez pour avoir une idée précise de nos stra­té­gies respec­tives. Ce sera un match inté­res­sant ; il joue très bien, alors on verra ce qui se passera demain en finale. »