Qualifié pour la finale de l’ATP 250 de Brisbane à l’occasion de son premier tournoi de la saison 2026, Daniil Medvedev sera opposé à l’Américain Brandon Nakashima pour un 22e titre en carrière.
Interrogé à son sujet lors de l’interview d’après match, le Russe a visiblement étudié son futur adversaire.
« J’ai regardé quelques‐uns de ses matchs dans ce tournoi, et il est clair qu’il joue à un très haut niveau. Je crois que nous nous sommes affrontés deux ou trois fois par le passé, mais pas assez pour avoir une idée précise de nos stratégies respectives. Ce sera un match intéressant ; il joue très bien, alors on verra ce qui se passera demain en finale. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 17:57