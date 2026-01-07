Vainqueur de Carreno Busta lors de son entrée en lice, le Bulgare était plutôt satisfait, il revient de loin et il semble bien qu’il soit hyper motivé par l’année qui arrive.
« Commencer l’année ici, à Brisbane, a toujours été très spécial pour moi. Le chemin parcouru ces derniers mois a été difficile, mais je suis reconnaissant. Ces derniers mois ont été très, très durs en termes de préparation, de mentalité et, en général, de soin de mon corps. J’ai vécu beaucoup de choses. Le simple fait d’être capable de concourir à nouveau est déjà un succès. Gagner n’est qu’un bonus. Je me sens bien, j’ai très bien joué sur le court, alors je veux y aller progressivement et voir où se situe la limite »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 10:12