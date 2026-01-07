Vainqueur de Carreno Busta lors de son entrée en lice, le Bulgare était plutôt satis­fait, il revient de loin et il semble bien qu’il soit hyper motivé par l’année qui arrive.

« Commencer l’année ici, à Brisbane, a toujours été très spécial pour moi. Le chemin parcouru ces derniers mois a été diffi­cile, mais je suis recon­nais­sant. Ces derniers mois ont été très, très durs en termes de prépa­ra­tion, de menta­lité et, en général, de soin de mon corps. J’ai vécu beau­coup de choses. Le simple fait d’être capable de concourir à nouveau est déjà un succès. Gagner n’est qu’un bonus. Je me sens bien, j’ai très bien joué sur le court, alors je veux y aller progres­si­ve­ment et voir où se situe la limite »