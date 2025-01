Battu une 20e fois en 20 confron­ta­tions face à Novak Djokovic, ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Brisbane, Gaël Monfils est revenu pour nos confrères de L’Équipe sur cette défaite qu’il juge encourageante.

« Novak a bien joué, la balle sortait vrai­ment bien de sa raquette, il allait bien vers l’avant et surtout il a bien servi, mieux que ce que je ne pensais. Franchement, il était bien (sourires). Moi, je débute mon année avec un bon match contre un jeune (victoire contre Basavareddy 6–4, 4–6, 6–1) et un match contre un top 10 d’en­trée en ayant fait de bonnes choses même si ça n’a pas suffi. Il y a des moments où j’au­rais aimé changer certains choix, mais il y a eu de bonnes séquences. Quand on joue tôt dans l’année un top 10, c’est voir où on en est. J’ai vu où j’en suis. »