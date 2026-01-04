Près de 10 mois après son dernier match officiel disputé sur le Masters 1000 de Miami, Nick Kyrgios s’apprête à faire son grand retour à l’occasion de l’ATP 250 de Brisbane, où il sera opposé à l’Américain Kovacevic ce mardi.
Interrogé sur ses ambitions lors de son passage en conférence de presse, l’Australien s’est montré assez clair.
« Je veux juste faire ce tournoi et être satisfait de ma performance. En fin de compte, je veux juste aller sur le terrain et offrir un spectacle au public, aux fans et aux gens, pour être honnête, c’est tout. Je n’ai pas d’objectif particulier. Je me fiche de mon classement. Je me fiche des titres que je remporte. Je veux juste aller sur le terrain et offrir un beau spectacle aux gens. C’est finalement ainsi que je resterai dans les mémoires : comme un showman et quelqu’un d’un peu chaotique mais showman avant tout. »
