Près de 10 mois après son dernier match offi­ciel disputé sur le Masters 1000 de Miami, Nick Kyrgios s’ap­prête à faire son grand retour à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Brisbane, où il sera opposé à l’Américain Kovacevic ce mardi.

Interrogé sur ses ambi­tions lors de son passage en confé­rence de presse, l’Australien s’est montré assez clair.

« Je veux juste faire ce tournoi et être satis­fait de ma perfor­mance. En fin de compte, je veux juste aller sur le terrain et offrir un spec­tacle au public, aux fans et aux gens, pour être honnête, c’est tout. Je n’ai pas d’ob­jectif parti­cu­lier. Je me fiche de mon clas­se­ment. Je me fiche des titres que je remporte. Je veux juste aller sur le terrain et offrir un beau spec­tacle aux gens. C’est fina­le­ment ainsi que je resterai dans les mémoires : comme un showman et quel­qu’un d’un peu chao­tique mais showman avant tout. »

