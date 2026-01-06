Pour son premier match offi­ciel en simple depuis plus de neuf mois (mars 2025), Nick Kyrgios a été battu au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane par le 58e joueur mondial, Aleksandar Kovacevic : 6–3, 6–4.

En confé­rence de presse après sa défaite, le fina­liste de Wimbledon 2022, aujourd’hui 670e mondial, a voulu rester positif.

« Écoutez, c’est un trem­plin. Je viens de parler à Medvedev dans les vestiaires, et il m’a dit : ‘Écoute, tu joues un match de temps en temps, ça ne va pas toujours se passer comme tu le souhaites’. Tant que je me sens bien et que je peux essayer d’uti­liser cela comme base, c’est évidem­ment mon objectif, et pas seule­ment pour l’Open d’Australie, mais pour toute cette année, quoi qu’elle nous réserve, je veux conti­nuer à jouer autant que possible, et on verra bien. »

A noter que Kyrgios semble toujours attendre une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).