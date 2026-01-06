Pour son premier match officiel en simple depuis plus de neuf mois (mars 2025), Nick Kyrgios a été battu au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane par le 58e joueur mondial, Aleksandar Kovacevic : 6–3, 6–4.
En conférence de presse après sa défaite, le finaliste de Wimbledon 2022, aujourd’hui 670e mondial, a voulu rester positif.
« Écoutez, c’est un tremplin. Je viens de parler à Medvedev dans les vestiaires, et il m’a dit : ‘Écoute, tu joues un match de temps en temps, ça ne va pas toujours se passer comme tu le souhaites’. Tant que je me sens bien et que je peux essayer d’utiliser cela comme base, c’est évidemment mon objectif, et pas seulement pour l’Open d’Australie, mais pour toute cette année, quoi qu’elle nous réserve, je veux continuer à jouer autant que possible, et on verra bien. »
A noter que Kyrgios semble toujours attendre une invitation pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).
