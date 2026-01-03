Absent des tour­nois offi­ciels, depuis juillet dernier à l’ATP 500 de Washington en double, Nick Kyrgios revient à la compé­ti­tion dans son pays, à l’ATP 250 de Brisbane (du 4 au 11 janvier).

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, le fina­liste de Wimbledon 2022 a évoqué son retour aux affaires.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir été en tournée tout le temps, mais ce n’est pas le cas, dans un certain sens. C’est drôle, parce que je suis toujours l’un des joueurs dont on parle le plus, mais je n’ai prati­que­ment pas joué de match, ce qui est évidem­ment grâce à vous. J’ai joué au tennis comme jamais aupa­ra­vant. Je me sens prêt à commencer et j’ai hâte de remettre mon corps en forme pour pouvoir jouer », a commenté le fantasque Australien, dans des propos relayés par Punto de Break.