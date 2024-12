Alors qu’il n’a disputé qu’un seul match depuis plus deux ans et trois mois (en juin 2023 !), Nick Kyrgios va faire son grand retour sur le circuit à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Brisbane.

Et pour sa première rencontre offi­cielle depuis un an et demi, l’Australien va affronter celui que l’on surnomme le « bombar­dier » fran­çais, le 31e joueur mondial Giovanni Mpetshi Perricard.

Les aces risques de fuser et les échanges s’an­noncent courts !

Le grand reve­nant Kyrgios est égale­ment aligné en double sur ce tournoi avec Novak Djokovic. Ils affron­te­ront la paire Erler‐Mies pour leur entrée en lice.