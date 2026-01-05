Absent du circuit ATP depuis plus de neuf mois, Nick Kyrgios n’a joué que six matchs officiels sur les trois dernières saisons. De retour cette semaine à Brisbane, l’Australien a fait une déclaration dont il a le secret, relayée par L’Equipe.
« Je me sens plutôt bien pour être honnête. Je ne dirais pas que je me suis fixé des objectifs. Je pense qu’après toutes les blessures de ces dernières années et après avoir vu à quelle vitesse on peut tout perdre, on a juste envie de profiter du moment présent. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas si je suis un joueur qui a encore besoin de faire ses preuves. Ce n’est pas comme si j’étais un Australien classé 80e ou 90e mondial qui n’a pas encore percé et qui cherche vraiment à se faire une place dans ce sport. J’ai littéralement eu ce sport entre les mains ces dernières années. Presque tous mes gestes font l’objet de commentaires. J’ai disputé des matches incroyables, j’ai joué sur les plus grands courts. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 13:19