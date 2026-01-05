AccueilATPATP - BrisbaneKyrgios, toujours aussi humble : "Je ne sais pas si je suis...
Kyrgios, toujours aussi humble : « Je ne sais pas si je suis un joueur qui a encore besoin de faire ses preuves. Ce n’est pas comme si j’étais un Australien classé 80e ou 90e mondial qui n’a pas encore percé et qui cherche vrai­ment à se faire une place dans ce sport »

Absent du circuit ATP depuis plus de neuf mois, Nick Kyrgios n’a joué que six matchs offi­ciels sur les trois dernières saisons. De retour cette semaine à Brisbane, l’Australien a fait une décla­ra­tion dont il a le secret, relayée par L’Equipe.

« Je me sens plutôt bien pour être honnête. Je ne dirais pas que je me suis fixé des objec­tifs. Je pense qu’a­près toutes les bles­sures de ces dernières années et après avoir vu à quelle vitesse on peut tout perdre, on a juste envie de profiter du moment présent. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas si je suis un joueur qui a encore besoin de faire ses preuves. Ce n’est pas comme si j’étais un Australien classé 80e ou 90e mondial qui n’a pas encore percé et qui cherche vrai­ment à se faire une place dans ce sport. J’ai litté­ra­le­ment eu ce sport entre les mains ces dernières années. Presque tous mes gestes font l’objet de commen­taires. J’ai disputé des matches incroyables, j’ai joué sur les plus grands courts. »

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 13:19

