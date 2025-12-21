C’est offi­ciel, Nick va faire son retour sur le vrai circuit. Il sera présent au tournoi de Brisbane qui aura lieu du 5 au 12 Janvier.

🇦🇺 Nick Kyrgios confirms his return to profes­sional tennis at the Brisbane Internationalpic.twitter.com/2lo6iTL1vp — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 20, 2025

Après avoir joué quelques exhi­bi­tions et fina­liser ce tour un peu clow­nesque le 28 à Dubaï avec la bataille des sexes contre Sabalenka, Nick a donc décidé de « rede­venir » sérieux et de s’ali­gner dans une vraie compétition.

En 2025, il avait déjà tenté un come back en pari­ti­ci­pant à 4 tour­nois (Brisbane, l’Open d’Australie, Indian Wells, et Miami). Il n’avait remporté qu’un seul match. Tout le monde avait été surpris par son manque de vitesse et son physique un peu indigne du haut‐niveau, on verra donc ce que cela donne en 2026.