C’est officiel, Nick va faire son retour sur le vrai circuit. Il sera présent au tournoi de Brisbane qui aura lieu du 5 au 12 Janvier.
🇦🇺 Nick Kyrgios confirms his return to professional tennis at the Brisbane Internationalpic.twitter.com/2lo6iTL1vp— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 20, 2025
Après avoir joué quelques exhibitions et finaliser ce tour un peu clownesque le 28 à Dubaï avec la bataille des sexes contre Sabalenka, Nick a donc décidé de « redevenir » sérieux et de s’aligner dans une vraie compétition.
En 2025, il avait déjà tenté un come back en pariticipant à 4 tournois (Brisbane, l’Open d’Australie, Indian Wells, et Miami). Il n’avait remporté qu’un seul match. Tout le monde avait été surpris par son manque de vitesse et son physique un peu indigne du haut‐niveau, on verra donc ce que cela donne en 2026.
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 10:12