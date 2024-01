Si Andy Murray a tenu ces propos en confé­rence de presse avant sa défaite face à Grigor Dimitrov, ce lundi au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane, ceux‐ci n’en restent pas moins lourds de sens.

Apparu frustré lors de la fin de saison 2023 et notam­ment sur le Masters 1000 de Paris où Alizé Lim avait d’ailleurs raconté une triste anec­dote à son sujet, le Britannique a tenu à annoncé la couleur au cas où ce plaisir de jouer ne revien­drait pas.

« Si je me retrou­vais dans la même situa­tion qu’en fin de saison dernière, je ne conti­nue­rais proba­ble­ment pas. Mais si physi­que­ment je me sens bien et que mes résul­tats sont bons et que je joue bien et que c’est amusant, je pourrai conti­nuer à jouer. On verra comment se passe cette année, comment je tiens physi­que­ment. Si cela se passe bien, j’ai­me­rais conti­nuer mais sinon, si le plaisir de jouer et de m’en­traîner commence à dispa­raître, oui, cela pour­rait être ma dernière saison sur le circuit. »