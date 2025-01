Après sa victoire face à Frances Tiafoe en huitièmes de finale du tournoi de Brisbane (6−4, 7–6), Giovanni Mpetshi Perricard, de plus en plus à l’aise avec les médias, a fait preuve d’hu­mour lors­qu’il a été inter­rogé sur son service telle­ment impressionnant.

Interviewer : « Do you remember the first time you hit the 200 kph mark … and how old you were?«



Mpetshi Perricard : « maybe 10 ? » 😂 😭 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/cMLX6xVeRC