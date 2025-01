Quasiment absent pendant deux ans entre le mois d’août 2022 et juillet 2024, malgré un bref retour en novembre 2023, en raison d’une grave bles­sure à la hanche, Reilly Opelka a frappé un grand coup ce vendredi en domi­nant de fort belle manière Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane.

Après avoir expliqué les circons­tances de son exploit face au Serbe, l’Américain, actuel 293e mondial et ancien 17e, a évoqué cette longue période sans tennis où il a notam­ment pu appré­cier la progres­sion de ses compatriotes.

« You ask your­self – what would Novak be doing in my situa­tion ? »



Reilly Opelka took inspi­ra­tion from opponent Djokovic during his lengthy injury layout 💪 pic.twitter.com/MEHjYeaOhL