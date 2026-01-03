Pour préparer l’Open d’Australie, Jiri Lehecka dispute l’ATP 250 de Brisbane (du 4 au 11 janvier). Interrogé en conférence de presse ce qui sépare le circuit du niveau de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le 18e joueur mondial estime que la différence se joue dans la régularité.
« Tous ceux qui figurent parmi les 30 ou 40 meilleurs joueurs mondiaux peuvent atteindre un niveau de jeu pratiquement identique, mais la différence réside dans la régularité, la capacité à maintenir ce niveau et à remporter des matchs même lorsque l’on joue mal. C’est un domaine dans lequel Carlos et Jannik sont supérieurs aux autres. Je m’efforce d’améliorer cet aspect de mon jeu », indique le Tchèque, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 17:18