Pour préparer l’Open d’Australie, Jiri Lehecka dispute l’ATP 250 de Brisbane (du 4 au 11 janvier). Interrogé en confé­rence de presse ce qui sépare le circuit du niveau de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le 18e joueur mondial estime que la diffé­rence se joue dans la régularité.

« Tous ceux qui figurent parmi les 30 ou 40 meilleurs joueurs mondiaux peuvent atteindre un niveau de jeu prati­que­ment iden­tique, mais la diffé­rence réside dans la régu­la­rité, la capa­cité à main­tenir ce niveau et à remporter des matchs même lorsque l’on joue mal. C’est un domaine dans lequel Carlos et Jannik sont supé­rieurs aux autres. Je m’ef­force d’amé­liorer cet aspect de mon jeu », indique le Tchèque, dans des propos rapportés par Punto de Break.