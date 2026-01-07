AccueilATPATP - BrisbaneMalgré sa défaite, Kyrgios veut continuer : "C'est une grande motivation pour...
ATP - Brisbane

Malgré sa défaite, Kyrgios veut conti­nuer : « C’est une grande moti­va­tion pour moi de conti­nuer à être là et de gagner autant d’argent que possible. »

Battu par le solide Aleksandar Kovacevic, Nick s’est beau­coup livré lors de sa confé­rence de presse auprès des médias de son pays. Comme à son habi­tude, il a été cash au sujet des ses moti­va­tions, c’est le cas de le dire.

« L’argent ne fait pas tout ce n’est pas l’unique objectif, mais vu d’où je viens dans ma vie et ma carrière de tennis, cela reste une grande source de moti­va­tion. Mes parents n’étaient pas riches du tout quand j’étais enfant. C’est une grande moti­va­tion pour moi de conti­nuer à être là et de gagner autant d’argent que possible. Je ne pense pas qu’il y ait de honte à le dire »

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 08:24
  
  

  
