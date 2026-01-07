Battu par le solide Aleksandar Kovacevic, Nick s’est beaucoup livré lors de sa conférence de presse auprès des médias de son pays. Comme à son habitude, il a été cash au sujet des ses motivations, c’est le cas de le dire.
« L’argent ne fait pas tout ce n’est pas l’unique objectif, mais vu d’où je viens dans ma vie et ma carrière de tennis, cela reste une grande source de motivation. Mes parents n’étaient pas riches du tout quand j’étais enfant. C’est une grande motivation pour moi de continuer à être là et de gagner autant d’argent que possible. Je ne pense pas qu’il y ait de honte à le dire »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 08:24