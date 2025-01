S’il espé­rait affronter Novak Djokovic pour la première fois, Giovanni Mpetshi Perricard se retrou­vait en demi‐finales de l’ATP 250 de Brisbane ce samedi en face d’un autre énorme serveur en la personne de Reilly Opelka, tombeur surprise et impres­sion­nant du Serbe la veille.

Alors qu’il n’avait pas été breaké de la semaine, par Nick Kyrgios, Frances Tiafoe et Jakub Mensik, le Français perdait son tout premier jeu de service du match. Un retard qu’il ne ne parve­nait pas à combler malgré quatre balles de debreak, sauvées par un Américain toujours aussi effi­cace et tranchant.

Malgré une douleur très préoc­cu­pante à son fameux poignet droit, et une inter­ven­tion du kiné, Opelka faisait la course en tête. Le deuxième set et ce match ne pouvait se terminer sans un tie‐break, très bien géré par le géant améri­cain, qui s’im­po­sait en deux sets : 6–3, 7–6(4).

📊 Reilly Opelka 🇺🇸 sur le circuit prin­cipal face aux joueurs mesu­rant 2m03 ou plus :

✅ Anderson (2m03)

❌ Isner (2m08)

✅ Isner (2m08)

✅ Isner (2m08)

✅ Isner (2m08)

✅ Anderson (2m03)

✅ Isner (2m08)

✅ Isner (2m08)

✅ Mpetshi Perricard (2m03)

➡️ 8 victoires, 1 défaite pic.twitter.com/qUeFHJsIJT — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 4, 2025

Ex‐17e mondial et aujourd’hui 293e en raison de sa longue absence (causée par ses bles­sures à la hanche et au poignet) jusqu’en milieu de saison 2024, Opelka visera un 5e titre en carrière dimanche à 27 ans contre Jiri Lehecka.