Daniil est en train de se transformer à la fois techniquement et mentalement depuis qu’il a changé de coach et choisi Thomas Johansson.
Ce dimanche, il a livré un match sérieux pour dominer Nakashima en finale (6−2, 7–6) et empocher le 22e titre de sa carrière.
À noter que dans son palmarès il existe une vraie particularité, il n’a jamais gagné deux fois le même tournoi durant sa carrière. Une statistique qui pourrait changer cette année vu le niveau affiché en Australie par le Russe.
Lors de la remise des prix, Daniil a dit quelques mots concernant son team avec une pointe d’humour qui en dit beaucoup sur son état d’esprit actuel. « Je tiens forcément à remercier mon team, vous parvenez à me redonner confiance et c’st super mais par patité il faut que de votre côté vous progressiez aux cartes. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 12:27