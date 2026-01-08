Daniil Medvedev revit et visiblement son ancien entraineur ne lui manque pas. Impressionnant de puis le début du tournoi de Brisbane, le Russe n’a pas peur de la suite de la saison et semble retrouver des grosses ambitions.
« Je me sens en pleine forme, tant physiquement que mentalement. J’ai fait une excellente préparation et je pense avoir surmonté les problèmes de fatigue qui m’ont handicapé l’an dernier, lorsque j’ai dû disputer de nombreux matchs suite à une baisse de mon classement, alors que je n’étais pas au sommet de ma forme. J’aborde l’Open d’Australie 2026 avec confiance »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 10:42