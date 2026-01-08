Daniil Medvedev revit et visi­ble­ment son ancien entrai­neur ne lui manque pas. Impressionnant de puis le début du tournoi de Brisbane, le Russe n’a pas peur de la suite de la saison et semble retrouver des grosses ambitions.

« Je me sens en pleine forme, tant physi­que­ment que menta­le­ment. J’ai fait une excel­lente prépa­ra­tion et je pense avoir surmonté les problèmes de fatigue qui m’ont handi­capé l’an dernier, lorsque j’ai dû disputer de nombreux matchs suite à une baisse de mon clas­se­ment, alors que je n’étais pas au sommet de ma forme. J’aborde l’Open d’Australie 2026 avec confiance »