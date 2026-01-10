Alors qu’il avait dû attendre le mois d’octobre 2025 pour remporter son premier depuis deux ans et demi, Daniil Medvedev n’a pas traîné en 2026 puisqu’il s’ets qualifié pour la finale de son premier tournoi de la saison, sur l’ATP 250 de Brisbane.
Vainqueur sans trembler d’Alex Michelsen (6−4, 6–2), le Russe affrontera ce dimanche un autre américain, Brandon Nakashima, pour un 22e titre en carrière.
Interrogé sur le court après sa qualification, le Russe a comme d’habitude fait un peu d’humour : « La différence avec l’année dernière, c’est que je m’énervais un peu trop vite. Je m’énerve toujours beaucoup sur le court, mais c’était juste un peu trop rapide. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 14:40