ATP - Brisbane

Medvedev solide face à Tiafoe : « Je ne serai jamais quel­qu’un qui monte au filet 30 fois par match, mais si je peux passer de 6 à 8, et que ces 2 points sont un peu impor­tants, comme aujourd’hui, c’est génial »

Jean Muller
Par Jean Muller

Vainqueur de Frances en deux manches assez faci­le­ment (6−3, 6–2), le Russe semble bien armé pour cette saison 2026 qui a débuté. 

« Nous travaillons sur tout, le coup droit, le revers, mais nous essayons de mettre peut‐être un peu plus l’ac­cent sur le service et la volée. Cela a bien fonc­tionné lors de ces deux premiers matchs. Bien sûr, je ne serai jamais quel­qu’un qui monte au filet 30 fois par match, mais si je peux passer de 6 à 8, et que ces 2 points sont un peu impor­tants, comme aujourd’hui, c’est génial. Ça a très bien fonc­tionné. Je suis content de la façon dont ils voient mon jeu et de ce qu’ils me demandent de faire sur le court »

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 09:45

