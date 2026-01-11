Daniil est entrain de se trans­former à la fois tech­ni­que­ment et menta­le­ment depuis qu’il a changé de coach.

Ce dimanche, il a livré un match sérieux pour dominer Nakashima en finale (6−2, 7–6) et empo­cher le 23ème titre de sa carrière.

A noter que dans son palmarès il existe une vraie parti­cu­la­rité, il n’a jamais gagné deux fois le même trophée durant sa carrière. Une statis­tique qui pour­rait changer cette année vu le niveau affiché en Australie par le Russe.

Lors de la remise des prix, Daniil a dit quelques mots concer­nant son team mais cela veut en dire beau­coup sur son état d’es­prit actuel.

« Je tiens forcé­ment à remer­cier mon team, vous parvenez à me redonner confiance et c’st super mais par patité il faut que de votre côté vous progres­siez aux cartes »

Visiblement Thomas Johansson a trouvé certaines clés, et le « renou­veau » de Daniil est forcé­ment une très bonne nouvelle pour le circuit.