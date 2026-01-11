AccueilATPATP - BrisbaneMedvedev, vainqueur à Brisbane : "Je tiens forcément à remercier mon team,...
ATP - Brisbane

Medvedev, vain­queur à Brisbane : « Je tiens forcé­ment à remer­cier mon team, vous parvenez à me redonner confiance et c’est super, mais par pitié il faut que de votre côté vous progres­siez aux cartes »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Daniil est entrain de se trans­former à la fois tech­ni­que­ment et menta­le­ment depuis qu’il a changé de coach. 

Ce dimanche, il a livré un match sérieux pour dominer Nakashima en finale (6−2, 7–6) et empo­cher le 23ème titre de sa carrière. 

A noter que dans son palmarès il existe une vraie parti­cu­la­rité, il n’a jamais gagné deux fois le même trophée durant sa carrière. Une statis­tique qui pour­rait changer cette année vu le niveau affiché en Australie par le Russe.

Lors de la remise des prix, Daniil a dit quelques mots concer­nant son team mais cela veut en dire beau­coup sur son état d’es­prit actuel. 

« Je tiens forcé­ment à remer­cier mon team, vous parvenez à me redonner confiance et c’st super mais par patité il faut que de votre côté vous progres­siez aux cartes »

Visiblement Thomas Johansson a trouvé certaines clés, et le « renou­veau » de Daniil est forcé­ment une très bonne nouvelle pour le circuit.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 12:27

Article précédent
Jannik Sinner : « J’aime bien le surnom Sincaraz pour définir notre duo avec Carlos Alcaraz, après il peut aussi y avoir Yanlos mais cela veut dire que Jannik y perdrait »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.